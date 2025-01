Renda domiciliar no Acre cresce abaixo da média nacional em 10 anos, diz IBGE

Nos últimos 10 anos, o crescimento da renda média domiciliar per capita no Acre foi de 65%, ficando abaixo da média nacional de 80,8%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar do aumento, o estado enfrenta desafios como dependência do setor público e dificuldades logísticas, que limitam um crescimento econômico mais expressivo. No Norte, o Acre teve desempenho inferior a estados como Pará (104,5%) e Tocantins (99,3%), mas superou Rondônia (70%) e Roraima (60%).

O cenário mostra que, embora tenha avançado, o Acre ainda precisa de precisa de investimento e oportunidade de acompanhar ou ritmo nacional.

Por outro lado, estados como Sergipe (55%), Bahia (55%) e Rio Grande do Sul (57%) tiveram os menores crescimentos do país, embora ainda positivos. Na média nacional ficaram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Entre as regiões, o Sudeste liderou com 84,2%, seguido pelo Norte (81,8%), enquanto o Sul teve o menor avanço, com 64,7%. O Acre precisa de maiores investimentos e oportunidades para se aproximar do desempenho dos líderes nacionais e impulsionar seu crescimento econômico.