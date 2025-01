Rio Branco derrota o Galvez em um confronto amistoso

O Rio Branco venceu o Galvez por 2 a 1 neste domingo (19), no estádio José de Melo, em Rio Branco, em um jogo amistoso visando a disputa do Campeonato Estadual. Cassiano e Rickson marcaram os gols do Estrelão e Daniego anotou para o Imperador.

Rio Branco e Galvez realizaram uma partida bem disputada, mas os dois times ainda estão distantes do ideal para a disputa do Campeonato Estadual.

O presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, acompanhou o amistoso e vai tentar fazer mais três contratações. Contudo, os atletas devem chegar somente depois da partida de estreia no Estadual, confronto programado contra o São Francisco no sábado, 25, no Florestão.

Reunião para avaliar

O presidente do Galvez, Igor Oliveira, vai se reunir com a comissão técnica da equipe nesta segunda, 20, e fará uma avaliação dos amistosos. O Imperador venceu o São Francisco e foi derrotado pela Adesg e o Rio Branco.