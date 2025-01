Rio Branco e Galvez fazem amistoso no José de Melo

Rio Branco e Galvez fazem neste domingo, 19, a partir das 15h30, no José de Melo, um amistoso como parte da preparação para a disputa do Campeonato Estadual. As duas equipes têm como principal objetivo o retorno às competições nacionais em 2026.

Depois de três semanas de treinos físicos e técnicos, o Rio Branco será “apresentado” para a torcida. O técnico Daniel Pereira classificou o amistoso como muito importante.

“Teremos a base da equipe para a estreia no Estadual. Vamos avaliar o time e teremos a última semana de treinos visando os ajustes finais”, comentou o treinador.

O Galvez fará contra o Rio Branco o terceiro amistoso da fase de preparação. O Imperador tem um trio de ataque qualificado com Lukinhas, Daniego e Alifi.

“Estamos evoluindo. A meta é chegar com o time bem preparado no Estadual”, disse o técnico Márcio Figueiredo (Faísca).