A Copa São Paulo de Futebol Júnior, popularmente conhecida como Copinha, rendeu frutos para o Rio Branco-AC. Mesmo com o fraco desempenho, o clube já definiu novos rumos para alguns de seus jogadores sub-20. Quatro atletas foram negociados com clubes paulistas, conforme anunciou o presidente Valdemar Neto nesta quarta-feira (15).

O goleiro Jadersson e o volante Gabriel irão reforçar o elenco do São Bernardo. Já o zagueiro Nickson, acertou com a Ponte Preta, enquanto o atacante Kikinha seguirá para o Velo Clube.

Além desses, o lateral-direito Ray também não deve permanecer no Rio Branco-AC. Ele continuará treinando com o elenco profissional até fevereiro, quando deve se transferir para uma equipe do futebol boliviano, cujo nome não foi revelado pelo dirigente.

De acordo com Valdemar Neto, o Rio Branco-AC garantiu 30% do valor de futuras negociações dos atletas, assegurando retorno financeiro caso os jovens se destaquem em seus novos clubes.