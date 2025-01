Rio Branco vence o São Francisco na estreia do Campeonato Estadual

O Rio Branco venceu o São Francisco por 2 a 0 neste sábado (25), no estádio Arena da Floresta, em Rio Branco, na partida de abertura do Campeonato Estadual. Cassiano, cobrando penalidade, e Kikinha fizeram os gols do Estrelão.

Os dois times fizeram um jogo muito disputado desde o início. Aos 16, o árbitro Jackson Rodrigues marcou uma penalidade duvidosa do goleiro Máximo em Cassiano. O camisa 9 do Mais Querido cobrou e abriu o placar.

Na volta para a segunda etapa, o técnico Daniel Pereira promoveu as entradas de Kekel e Kikinha nas vagas de Matheus Bahia e Felipinho.

Depois dos 15 minutos, a partida ficou mais física e aos 39 Kikinha decidiu a vitória do Estrelão.

O técnico do São Francisco, Geovani Silva, reclamou bastante da arbitragem da partida.

“O pênalti marcado para o Rio Branco não aconteceu e no lance do segundo gol foi falta no Jeferson. O São Francisco foi prejudicado”, declarou o treinador.

“Não fizemos uma grande partida, mas o importante foi vitória. Temos uma semana de muito trabalho para poder chegar em um melhor nível no clássico contra o Independência, comentou o atacante Cassiano.