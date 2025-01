Saiba onde assistir ao anúncio dos indicados ao Oscar 2025

A espera está prestes a terminar. Na próxima quinta-feira (23/1), a Academia do Oscar vai revelar os indicados para a 97ª cerimônia da premiação, que está marcada para o dia 2 de março. Para os brasileiros, a data chega com ansiedade com possíveis indicações para o filme Ainda Estou Aqui e para a protagonista do longa, Fernanda Torres.

Por causa dos incêndios em Los Angeles, o anúncio dos indicados será realizado de forma virtual e sem presença da mídia no local. O Metrópoles vai transmitir a cerimônia de anúncio dos indicados ao Oscar 2025, nesta quinta-feira (23/1), a partir das 10h15. Os jornalistas do portal vão entrevistar críticos e especialistas para analisar o resultado.

Para a ocasião, a Academia disponibilizará uma live para os anúncios, que está agendada para às 10h30, no horário de Brasília, no Youtube do Oscar.

Brasil no Oscar

Ainda Estou Aqui pode fazer história ao quebrar um jejum de 16 anos do Brasil no Oscar, conseguindo uma indicação para a categoria de Melhor Filme Estrangeiro. O último a chegar a cerimônia foi Central do Brasil (1998), também de Walter Salles e estrelado por Fernanda Montenegro, que foi indicado nas categorias de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz, mas deixou a premiação sem nenhuma estatueta.

Ainda Estou Aqui tem uma indicação ao prêmio mais certa na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. Especialistas apontam que o longa pode ser indicado em mais outras três categorias, umas mais possíveis do que outras: Melhor Atriz para Fernanda Torres, que venceu a mesma categoria no Globo de Ouro, Melhor Roteiro Adaptado, já que o filme foi inspirado no livro de Marcelo Rubens Paiva, e por fim na categoria de Melhor Filme, uma aposta de jornais especializados dos EUA.

A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 2 de março de 2025.