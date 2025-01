Senac Acre lança primeira agenda de cursos de 2025

Senac Acre dá início ao ano de 2025 com o lançamento de sua primeira agenda de cursos para as unidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Feijó e Brasiléia. A programação inclui formações em áreas estratégicas, como Saúde, Beleza, Gastronomia, Tecnologia da Informação, Gestão e Comércio, atendendo a diferentes perfis e objetivos profissionais.

Informações detalhadas sobre os cursos, como requisitos, carga horária, valores e formas de pagamento, estão disponíveis no site da instituição em portal.ac.senac.br/cursos. Para se matricular, os interessados devem comparecer à unidade onde o curso será ofertado, portando RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade.

O diretor regional do Senac Acre, Deywerson Galvão, explicou que a agenda foi elaborada com o intuito de promover uma qualificação alinhada às demandas do mercado acreano. “A cada agenda lançada, buscamos oferecer cursos que atendam às necessidades do mercado e impulsionem o desenvolvimento econômico do estado”, destacou.

Assim como em anos anteriores, essa primeira agenda apresenta uma ampla oferta de habilitações técnicas em nível médio, como o curso Técnico em Enfermagem, um dos mais procurados na área da saúde; o Técnico em Radiologia, que forma profissionais para realizar exames de imagem, como raio-X, tomografia e ressonância magnética; o Técnico em Informática, que prepara profissionais para atuar em hardware, software e redes de computadores; o Técnico em Estética, voltado para tratamentos estéticos faciais e corporais; e o Técnico em Segurança do Trabalho, que habilita profissionais a garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores em diversos ambientes, entre outros.

Segundo o diretor de Educação Profissional do Senac Acre, Abrão Maia, a modalidade continua sendo uma escolha estratégica para quem busca inserção rápida e sólida no mercado de trabalho. “Os cursos técnicos acompanham as tendências do mercado, garantindo que o aluno esteja sempre atualizado com as tecnologias e ferramentas mais recentes”, afirmou.

