Série sobre ‘Chaves’ ganha primeiro trailer e incomoda atriz de Dona Florinda

O primeiro teaser de “Sem Querer Querendo”, produção da Max que acompanha a história por trás da criação do famoso programa “Chaves”, grande sucesso no Brasil pela exibição no SBT, ganhou o seu primeiro teaser nesta sexta-feira (24).

A série terá como foco a história do criador da atração e ator do personagem-título, Roberto Gómez Bolaños, vivido por Pablo Cruz-Guerrero, e sua relação com aqueles que se tornariam os futuros atores do projeto.

Ainda sem uma data de estreia confirmada, a produção já levantou uma série de comentários nas redes sociais e dividiu a opinião dos fãs. Entre as reações, se destacou a revolta da atriz Florinda Meza, intérprete original da personagem Dona Florinda.

“Sei por uma boa fonte que nesta biografia não há respeito pela minha pessoa e muito menos pela verdade. Isso causaria grande dor ao Rober (Bolaños). Quem se importa com a autorização ou opinião de alguém que já partiu?”, disse a atriz em uma publicação em suas redes sociais.

A atriz foi casada com o criador de “Chaves” até a sua morte em 2014, e nunca conseguiu estabelecer uma relação amigável com os filhos de Bolaños e a primeira esposa do artista, Graciela Fernandez. Comandado por Roberto Gomez Fernandez, o Grupo Chespirito é o atual dono dos direitos autorais relacionados ao programa original e está envolvido com o desenvolvimento da nova série.