Sindicato classifica como “atentado” crime cometido por delegado no DF

O Sindicato Brasiliense de Hospitais, Casas de Saúde e Clínicas (SBH) emitiu, nesta quinta-feira (16/1), nota de repúdio sobre o ataque contra três mulheres cometido pelo delegado Mikhail Rocha e Menezes, 46 anos. O comunicado “lamenta profundamente” o ocorrido.

O texto classifica o crime como “atentado à dignidade humana”. “O episódio ocorrido, envolvendo um delegado afastado da Polícia Civil, não apenas expõe as mulheres a riscos inaceitáveis, mas também atinge a segurança de todos os profissionais que dedicam suas vidas ao cuidado do próximo, a exemplo do ocorrido com a chefe de enfermagem ferida durante o exercício de sua profissão”, afirma o SBH.

“Reiteramos nosso compromisso inabalável com a defesa da vida, da segurança e do respeito a todas as pessoas, em especial às mulheres que enfrentam diariamente a realidade da violência de gênero.”

Por fim, o sindicato se solidariza com as vítimas e “toda a comunidade impactada por este ato de violência”.

Entenda a linha do tempo do ocorrido: