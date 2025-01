E ai pessoal, como cês tão essa semana? Estamos no octogésimo terceiro dia de janeiro, esse mês não termina mesmo! Mas com a entrada de fevereiro é hora de comemorar a passagem do que parece ser o mês mais longo do ano, então bora lá pra mais um Giro Cultural do ContilNet.

Quinta-feira

A quinta-feira já é o dia municipal dos cantores de banheiros, então vamos falar logo dos melhores Karaokês da cidade! O Studio Beer e o Garagem Rock Bar estarão de portas abertas esperando todo o seu talento.

Entretanto, não é só de microfones que vive o entretenimento de Rio branco em uma quinta-feira, por isso a Cachaçaria Rio Branco trás uma noite voltada especialmente para o sertanejo com Jadson Santos e sua banda.

O Brazin não fica de fora e faz uma noite ótima pros que precisam chorar um pouquinho agarrados em um litrão, com uma data ótima pros que gostam de sofrer ao som de Marília Mendonça e Cristiano Araújo. Brincadeiras a parte, é um momento de homenagem aos artistas que estavam em grandes momentos de suas carreiras quando faleceram.

Sexta-feira

Agora se o teu rolê é balada, a Moon chega com tudo essa noite de sexta-feira com o baile da Charmosa, com a noite sendo comandada pela atração nacional Dani Fontenelle.

Não ta afim do aperto de uma balada, mas ainda procura o que fazer no sextou? Seus problemas acabaram! Esse fim de semana também vai ter oportunidade para um ótimo Pagode do Brazin!

O novo bar da cidade começa a dar as caras por aqui no Giro Cultural do Contil. O Mojubá é um local focado nas religiões de matriz africana e seus simpatizantes, e nessa sexta eles trazem o ótimo Samba do Alagbe, pra todo mundo celebrar junto!

Se você é do rock e só sai de casa se for vestindo preto, o teu lugar vai ser o Studio, com clássicos britânicos e irlandeses tocando a noite inteira, já que os homenageados da festa são o U2 e o Oasis.

Se tiver mais tranquilinho, a Confraria também marca presença na sexta-feira, com um rolê mais intimista e leve, tocando as melhores da música brasileira em suas versões acústicas.

Sábado

E quem diria que o sabadão seria um dia tranquilo nesta semana, não é mesmo? Apesar de menos atrações, eu tenho certeza que essa vai te impressionar! Pelo incrível que pareça, Rio Branco já foi uma das capitais pioneiras do quesito shows de K-pop no norte do país e parece que temos uma nova Onda Hallyu, já que eventos para esse público voltam a acontecer, com o SavageRoofTop, lá no Studio!

Se você não é tão ligado no estilo de Gangnam, vai ter um revival lá na Moon, com o puro suco dos anos 2000, com muito funk, sertanejo e música eletrônica dos primeiros anos do novo milênio!

Domingo

O domingão já serve como esquenta de carnaval, já que o bloco 6 é d+ está realizando um costelão, junto com a exibição do jogo entre Flamengo e Botafogo, decisão da Supercopa do Brasil.

E ai, onde eu te encontro essa semana?