‘Solta a carta, tigrinho’: apostas online causaram impacto milionário no comércio acreano, aponta estudo

Um levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) revela que as apostas esportivas online, conhecidas como “bets”, tiveram um impacto significativo no comércio acreano em 2024.

O estudo considerou dois cenários extremos de volume de apostas: R$ 24 bilhões e R$ 240 bilhões.

No primeiro cenário, intitulado “Panorama das Bets”, o estudo aponta que os setores de comércio varejista e atacadista deixaram de arrecadar R$ 49,58 milhões no ano passado. Além disso, R$ 2,24 milhões em impostos deixaram de ser recolhidos para os cofres públicos. O impacto no Produto Interno Bruto (PIB) do Acre foi de R$ 32,39 milhões.

No segundo cenário, com um volume de R$ 240 bilhões em apostas, a queda no faturamento do comércio acreano foi ainda mais expressiva, alcançando R$ 805,12 milhões. Pelo menos R$ 27,01 milhões em impostos que poderiam ter sido arrecadados foram absorvidos pelas plataformas de apostas. No PIB, o impacto chegou a R$ 536,26 milhões.

“O vácuo regulatório gerou um cenário que permitiu a proliferação descontrolada de plataformas de jogos de azar, aumentando os riscos de dependência e inadimplência entre os jogadores. Além disso, a falta de regulamentação facilitou práticas ilícitas, como a lavagem de dinheiro, prejudicando a economia formal. A crescente popularidade dos cassinos online tem desviado recursos que poderiam ser destinados a outros setores produtivos, como o comércio varejista, impactando negativamente toda a cadeia produtiva”, destaca o estudo “O Panorama das Bets”.