Sonhando com a casa própria, família cai no golpe da carta de crédito

Uma mãe e a filha dela registraram boletim de ocorrência após sofrerem um golpe de uma empresa administradora de consórcios, no Distrito Federal.

A autônoma Rayssa Alves, 18 anos, contou ao Metrópoles que, em 2 de dezembro, um vendedor da filial de Taguatinga da Multimarcas Consórcios ofereceu serviços da empresa à jovem e à mãe dela.

“Nós deixamos claro que não estávamos interessadas em um consórcio, mas que aceitaríamos uma carta de crédito para comprar uma casa”, contou Rayssa.

O vendedor, então, teria concordado com a condição das clientes e oferecido uma carta de crédito de R$ 150 mil, após suposta aprovação bancária. “Então, demos uma entrada de R$ 5,8 mil e combinamos de pagar R$ 808 por mês, durante 17 anos”, detalhou Rayssa.

O combinado com a empresa era de a família ser contemplada com a carta 10 dias após a assinatura do acordo. No entanto, a data chegou, e o dinheiro esperado não foi recebido.