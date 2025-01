Janeiro se aproxima do seu último fim de semana, então pra encerrar o primeiro mês do ano daquele jeito que eu sei que você, estou trazendo o que de melhor vai tá rolando pela cidade neste final de semana, com mais um Giro Cultural do ContilNet.

Quinta-feira

As festas da semana começam num ritmo mais tranquilo, com a Confraria trazendo Débora Muniz pra criar aquele climinha bem intimista e relaxante (ótimo pra um date, fica a dica).

Agora se você tá a fim de soltar a voz, essa semana está especial para você (vem surpresa aí pela frente viu?), vai ter cantoria em dose dupla (ou tripla). Começando pelo Studio que vai estar com os microfones abertos para quem tiver a fim de mostrar seu talento.

Se você tem o objetivo de ser achado por algum produtor famoso vai ter ainda o Garagem aberto com o palco todinho pros cantores de chuveiro que querem um lugar ao sol no mundo da música!

Pra fechar a quinta-feira, o Brazin trás uma noite especial totalmente dedicada para o Sorriso Maroto, pra você curtir a música a noite toda e dançar, mas sem derrubar a cervejinha do copo viu?!

Sexta-feira

Não cansou do sambinha na noite anterior e quer continuar festejando? O Quintal da Resenha vai fazer uma noite de samba light, para manter o clima que encerramos a quinta-feira.

O Brazin segue a todo vapor essa semana com o Pagodinho do Edil, um verdadeiro clássico moderno da noite riobranquense.

Ta a fim de mudar o clima um pouco? Então bora lá pra Moon, que vai ter uma noite de Funknejo Chick! Bora?!?!

Quer continuar dançando um bocado? Sem problemas, eu tenho a solução para você! O Bar’to está trazendo uma noite dedicada ao melhor do Forró das Antigas!

O Studio vai trazer uma noite mais que especial pra música acreana, com o Ruído Rock Autoral, juntando diversos músicas acreanos para apresentarem seus trabalhos, músicas feitas no Acre, pelo Acre, para o Acre!!

Se você está afim de algo mais tranquilo e tá com tempo livre de tarde, o Museu dos Povos Acreanos está com a 1ª Mostra Cultural do Museu dos Povos Acreanos, a partir das 13h, com apresentação de documentários e demais materiais.

Sábado

O sabadão não perdeu o ritmo da sexta-feira e segue recheado de atrações, começando pela Moon, que trás a festa do branco, pra você se sentir em uma festa de ano novo, porque é regra é essa, todo mundo vestido de branco pra aproveitar o show de luzes da casa!

Ainda mantendo o clima de baladinha, o Studio ta com o bailão indie, porque você pode dar aquela choradinha melancólica e balançar o bundão ao mesmo tempo, tá tudo liberado!

Se o teu rolê é um pouco mais tranquilo, não tem problema, a Confraria vai trazer uma grande junção de clássicos indo do Pop ou Rock pra você aproveitar a noite toda!

O Bar Piscina da AABB também segue firme e forte, com o Me Leva Pro Pagode que ouso dizer, tem o melhor nome de evento pra usar com aquele crush que não tem coragem de te chamar pra sair.

Eu avisei que teríamos overdose de cantores de chuveiro, mas é isso mesmo, o Garagem abre mais uma noite de Karaokê essa semana, desta vez no sábado, a sua chance máxima para brilhar!