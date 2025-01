Sujeira e barro não impedem banhistas de curtir dia de praia em BC

Imagens aéreas feitas na manhã desta sexta-feira (17/1) mostram que nem o barro, a sujeira ou mesmo as máquinas trabalhando foram capazes de afastar os banhistas da Praia Central de Balneário Camboriú, Santa Catarina.

Fotos de drone revelam que as pessoas aproveitaram brechas na faixa de areia para colocar cadeiras e guarda-sóis. Há, até, quem arrisque um banho de mar. Segundo especialistas, a prática é arriscada e pode provocar uma série de doenças.

Balneário Camboriú foi uma das cidades que mais sofreu com as fortes chuvas que atingiram o litoral de Santa Catarina desde a madrugada da última quinta-feira (16/1). A cidade registrou uma série de alagamentos e até a Avenida Atlântica, um dos cartões-postais do município, ficou completamente tomada pela água.

Na manhã desta sexta, Balneário ainda tinha 15 pessoas em abrigos, além de ter somado 170 ocorrências. Sete unidades de saúde permaneciam fechadas por problemas relacionados às inundações.