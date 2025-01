Superintendente do DNIT esclarece boatos e diz que ponte do Caeté ainda não foi interditada

Em entrevista concedida à Rádio Difusora de Sena Madureira, na manhã desta terça-feira (21), o superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, garantiu que a ponte sobre o rio Caeté, situada na estrada de Manoel Urbano, ainda não foi interditada. Ontem, segunda-feira (20), surgiram alguns boatos nesse sentido.

Segundo ele, a interdição total deverá ocorrer somente na quinta-feira ou sexta-feira.

“Estamos acabando de fazer o acesso a rampa e adotando todas as medidas com relação a balsa. Paralelo a isso, solicitamos junto ao governador Gladson Cameli outra balsa para dar celeridade na travessia e o governador ficou de nos ajudar por meio do Deracre. É bom esclarecer que a ponte ainda não foi fechada”, destacou.

Ricardo Araújo também que, mediante a interdição, uma equipe da Polícia Militar deverá permanecer no local onde a balsa vai funcionar para evitar maiores transtornos e observar as prioridades como, por exemplo, a passagem do Samu e até mesmo as viaturas. “Estamos tomando todas as medidas e adiantamos que não haverá desabastecimento de mercadorias para os demais municípios. Além disso, também será instalado banheiro para os transeuntes utilizarem em caso de necessidade”, frisou.

A partir de abril, com a vazante do rio Caeté, a própria balsa servirá de ponte e será implantado também um pontilhão.

Conforme o superintendente, há um projeto em andamento para que seja feito um reforço no pilar da ponte que cedeu.