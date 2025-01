Suspeito de estuprar babá no Acre já respondia por outros crimes e usava tornozeleira

Rafael dos Santos Soares, de 26 anos, preso no último sábado (25), acusado de estuprar a babá de sua filha no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco, já respondia na Justiça por outros crimes cometidos, além disso, era monitorado por meio de tornozeleira eletrônica.

Segundo relatos da vítima, uma jovem de 19 anos, ele utilizou uma faca para rendê-la, cometeu o estupro e fez a vítima desmaiar aplicando um mata-leão antes de fugir. Após recobrar a consciência, a jovem conseguiu pedir ajuda à mãe, que acionou a Polícia Militar.

Rafael foi localizado por policiais militares do Tático do 1º Batalhão no bairro Estação e encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), onde foi autuado pelo crime de estupro.

Em seu depoimento, o suspeito disse ter mantido relações sexuais com a babá, com o consentimento dela, entretanto, com o relato da vítima e com as evidências apresentas, foi sustentada a acusação de estupro.

Ele teve prisão em flagrante convertida para preventiva. Além disso, responde processos por crimes contra o patrimônio.