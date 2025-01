Técnico acerta detalhes e define Rio Branco para a estreia no Estadual

O técnico Daniel Pereira comandou um trabalho tático com a duração de 20 minutos nesta sexta-feira (24), e definiu o Rio Branco para a estreia no Campeonato Estadual.

O Estrelão enfrenta o São Francisco neste sábado (25), a partir das 15h, no estádio Arena da Floresta, e começa a partida com Mimito, Espanhol, Bebê, Jonathan, Zé Guilherme; Vitinho, Erick, Bahia; Carrapeta, Cassiano e Felipinho.

O treinador do Mais Querido vai apostar em um time ofensivo e com marcação alta na estreia do Estadual.

“Temos um modelo de jogo bem definido e precisamos executá-lo. Sabemos das dificuldades de uma estreia e por isso existe a necessidade de fazer um grande jogo”, comentou Daniel Pereira.

Depois da péssima temporada em 2024, o Rio Branco terá uma equipe completamente diferente para 2025. O único remanescente é o atacante Carrapeta.

“As lesões complicaram minha temporada em 2024. Estou recuperado e bem fisicamente para ajudar o Rio Branco na luta pelo título”, declarou Carrapeta.