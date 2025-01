Tendências em 2025: confira 5 itens que devem bombar na moda

Com a chegada de 2025, o universo da moda se prepara para abraçar novas tendências que prometem renovar o estilo dos fashionistas de plantão. Entre as apostas, estão peças que transitam entre o prático e o ousado, e que unem estética e funcionalidade.

Vem conferir!

Tendências para 2025: sobressaia

A sobressaia virou uma peça queridinha na cena do street style recentemente. A peça funciona como uma camada adicional sobre shorts, calças ou saias, e oferece movimento e modernidade à produção.

Elas podem ser usadas em tecidos leves para um visual mais fluido ou em materiais estruturados, com um toque plissado — assim, ela adiciona um ar mais ousado e sofisticado no look.

Bolsas boho

Inspiradas no estilo boêmio dos anos 1970, as bolsas boho chegaram com tudo em 2025. Franjas, couro natural e detalhes artesanais na peça já fazem parte do repertório fashion de várias personalidades.

Ideais para quem busca praticidade sem abrir mão do estilo, essas bolsas são perfeitas para complementar looks casuais ou dar um toque descolado aos visuais mais formais.

Peças com estampa vichy

Conhecida pelo charme atemporal, a estampa vichy ganha novas interpretações em 2025. Os tradicionais quadriculados aparecem em tamanhos variados e cores inusitadas, que vão além do preto e branco.

De vestidos leves a conjuntinhos modernos, a estampa promete agradar a todos os gostos. Para quem curte o clássico da moda, combinar a estampa com peças jeans facilita a composição do visual.

Microshorts

Os microshorts, que já conquistaram espaço entre as celebridades, serão um dos itens mais desejados neste ano. Curtíssimos e cheios de personalidade, eles aparecem em jeans, tecidos tecnológicos e até em paetê.

Para equilibrar a produção arrojada, a dica é apostar em outras peças oversized ou blazers estruturados na combinação do look. Botas e meia-calça complementam a estética destemida que os microshorts oferecem.

Botas que se assemelham às de escalada

Com uma mistura da estética utilitária e o mundo fashion, as botas de escalada deixam de ser exclusivas dos trilheiros para marcar presença nas ruas. Os solados robustos e designs modernos agora se encaixam em visuais com saias midi, calças cargo e até peças de alfaiataria, para criar um contraste interessante.

O calçado não necessariamente é a peça utilizada profissionalmente, mas diversas marcas têm apostado em botas que se assemelham ao modelo em si. A adição de cores também ocorreu. A intenção é diversificar as opções presentes no mercado.

As tendências de 2025 reforçam a diversidade da moda. Elas permitem que cada peça seja adaptada a diferentes estilos e ocasiões. Seja na ousadia dos microshorts, seja na praticidade das botas de escalada, o importante é apostar em peças que traduzam a sua personalidade. Afinal, moda é sobre se expressar e se reinventar.