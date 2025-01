“Tive que dormir na rua”, conta Gracyanne ao relembrar momento difícil

Na noite da última quinta-feira (30/1), durante a Prova do Líder no BBB25, Gracyanne Barbosa teve um gatilho de um período difícil da vida e acabou sendo amparada por outros brothers. A musa fitness lembrou que já viveu nas ruas do Rio de Janeiro e acabou aos prantos.

“Já tive que dormir na rua e tive que ficar acordada de madrugada no banco, me remeteu a essa memória”, explicou.

Logo, Thamiris e Eva foram consolar a influenciadora, enquanto ela seguia sob o olhar de Diogo, Daniele, Mateus, Aline e Joselma.

Morando na rua

Para quem não sabe, Gracyanne é de Campo Grande, no Mato Grosso. Ela veio para a Cidade Maravilhosa prestar vestibular em Direito, numa universidade pública. Na época, a dançarina foi expulsa de um albergue e teve que passar algumas noites ao relento.

“Minha mãe nem achava que eu fosse ficar no Rio. Achava que eu fosse prestar vestibular e voltar. Mas passei e fiquei, sem a aprovação dela. Foi bem difícil porque não conhecia ninguém e no começo não tinha dinheiro”, falou sobre o assunto.

Gracyanne já passou fome

A beldade destacou que chegou em solo carioca com apenas R$ 300: “Aluguei um quarto e fui procurar emprego. Morava em albergues em vários lugares. Depois consegui arrumar dois empregos, um em uma loja de roupas e outro em uma concessionária. Também trabalhava em boate gay à noite.”

No entanto, mesmo tendo uma renda, Gracyanne Barbosa esclareceu que passava necessidade e até ficava sem comer. “Além do aluguel, tinha que comprar livros. Então, muitas vezes, tive que escolher se queria almoçar ou pagar o material da faculdade e a pensão. Passei fome”, pontuou.

Assista o momento do gatilho de Gracyanne Barbosa no BBB25: