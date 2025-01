Todos os rios do Acre tiveram vazante nos primeiros dias de 2025, diz Defesa Civil

Um levantamento feito pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) mostra que todos os rios do Acre tiveram queda em seus níveis do dia 1º para o dia 2 de janeiro de 2024.

O Rio Acre, na capital, saiu de 8,06 m para 6,90 m. O mesmo aconteceu com o Riozinho do Rola, que desceu de 7,43 m para 6,53 m.

Em Sena Madureira, o Rio Iaco saiu de 8,57 m para 8,22 m.

Já em Cruzeiro do Sul, no outro extremo do estado, o Rio Juruá também apresentou queda, saindo de 8,90 m para 8,25 m.

Com a previsão de estabilidade nas próximas semanas, espera-se que o nível dos rios continue a baixar gradativamente, reduzindo o impacto para as regiões afetadas e proporcionando maior tranquilidade para a população, de acordo com a Defesa Civil.

“O movimento de descida no nível das águas é um reflexo positivo para as regiões que recentemente enfrentaram riscos de enchentes devido às chuvas intensas. Apesar da tendência de vazante, a Defesa Civil permanece em estado de monitoramento constante para evitar surpresas e garantir a segurança das comunidades”, disse o representante do órgão, coronel Carlos Batista.

VEJA AS MEDIÇÕES DOS RIOS DO ACRE: