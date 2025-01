Tragédia: família inteira morre afogada após carro cair em rio

Pelo menos quatro pessoas, sendo dois adultos, um adolescente, de 13 anos, e uma criança, de 10 anos, todos da mesma família, morreram afogadas após o veículo que elas estavam cair no Rio Verde, em Brasilândia (MS), na manhã desta segunda-feira (13/1).

O ocorrido aconteceu por volta das 11h em uma estrada de terra na região.

O Corpo de Bombeiros de Três Lagoas foi acionado para atender todas as vítimas, mas ao chegarem no local indicado, notaram que todos os ocupantes do carro estavam sem os sinais vitais.

