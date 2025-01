Tragédia no Acre: menino de 3 anos morre após ser atingido por raio em Porto Walter

Uma tragédia chocou a comunidade Formigueiro, localizada no município de Porto Walter, no Acre, na tarde desta terça-feira (21). O pequeno Pedro, de apenas 3 anos, perdeu a vida após ser atingido por um raio que caiu sobre sua casa durante um forte temporal.

O incidente aconteceu de forma repentina, pegando os moradores de surpresa. A distância da comunidade em relação à cidade e a interrupção da internet devido à chuva dificultaram o socorro imediato, agravando ainda mais a situação de emergência.

A morte de Pedro gerou uma onda de tristeza e pesar nas redes sociais. Nos comentários, muitos internautas expressaram sua solidariedade à família enlutada. Reações como “Deus receba este anjinho” e “Que Deus conforte o coração enlutado dessa família” marcaram a repercussão do trágico ocorrido.

Outros expressaram o quanto a perda foi dolorosa, com mensagens como “Quando uma mãe chora, todas as mamães choram também” e “Sempre será lembrado, pequeno Pedro”. A dor pela partida precoce do menino foi sentida de forma coletiva, com muitos lamentando a crueldade de um destino tão trágico.

As circunstâncias do incidente, agravadas pela dificuldade de acesso à região e pela falta de comunicação, tornaram a situação ainda mais difícil para os envolvidos. As informações são do site Juruá 24 horas.