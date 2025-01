A vacinação contra a gripe terá sua campanha encerrada nesta sexta-feira (31) em território acreano. As datas foram prorrogadas no estado, a pedido do Ministério da Saúde, devido à baixa adesão.

A medida veio em meio ao “inverno amazônico”, que consiste em uma época de muitas chuvas na região, o que pode potencializar a circulação do vírus.

Todas as unidades de saúde contam com a vacina disponível, que pode ser aplicada em pessoas a partir de seis meses de idade, tanto na capital quanto em cidades do interior para se imunizar com a trivalente, que abrange as principais cepas da doença.