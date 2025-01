A temporada de premiações do cinema e da televisão de 2025 começou nesse domingo (5/1) com o Globo de Ouro. O renomado evento, que reconhece produções de destaque no cinema e na TV, aconteceu no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles, e reuniu diversas celebridades, que exibiram produções de beleza repletas de tendências.

O tapete vermelho da premiação foi marcado pelo minimalismo e pela sofisticação. As artistas exibiram diferentes penteados e cortes de cabelo. Na maquiagem, muita pele com acabamento natural, delineado e batom nude. As unhas, por sua vez, apareceram sem esmaltes e foram a estrela da noite, no melhor estilo nonicure. Confira algumas produções do Globo de Ouro 2025 Fernanda Torres Aclamada como vencedora da categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama, Fernanda Torres encantou não apenas pelo talento, como também pela beleza. A estrela de Ainda Estou Aqui apostou em um delineado rente a raiz do cílios, batom nude e uma pele simples, mas bem feita. Além disso, a brasileira foi uma das que aderiu a tendência da unha sem esmalte colorido. Demi Moore Getty Images Com os longos cabelos ondulados, Demi Moore estava radiante com uma sombra brilhosa com um esfumado marrom e um batom nude rosado. A estrela de A Substância também não adicionou cor às unhas. Angelina Jolie Getty Images Também indicada a Melhor Atriz em Filme de Drama, Angelina Jolie exibiu olhos marcados com um delineado e lábios brilhantes com um tom nude. Apesar de ter apostado em garras afiadas, a artista optou por deixar a cor natural. Zendaya Getty Images Queridinha da geração Z, a atriz Zendaya surpreendeu com um corte chanel volumoso. Na make, optou por lábios contornados em um tom de marrom frio e um delineado esfumado. Viola Davis Getty Images Em meio a um “mar” de batons nudes, Viola Davis escolheu um mais ousado, na tonalidade vinho. A beleza da atriz foi complementada pelos belos cachos soltos emoldurando o rosto. Cynthia Erivo Getty Images Assim como Viola Davis, Cynthia Erivo também decidiu explorar ideias diferentes. A atriz exibiu garras bem decoradas no tapete vermelho. De acordo com ela, o processo de manicure demorou mais de 5 horas para ser finalizado. Na maquiagem, delineado e lábios contornados.