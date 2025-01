Única ganhadora do “Quem Quer Ser um Milionário” já dobrou o prêmio

Única vencedora do quadro “Quem Quer Ser um Milionário” do “Domingão com Huck”, Jullie Dutra revelou que usou o prêmio do programa para cumprir uma promessa. Em um vídeo enviado ao GShow, ela contou que conseguiu comprar uma casa para sua “segunda” mãe, Carmelita.

Desde que deixou o programa como milionária, Jullie estabeleceu algumas metas, incluindo presentear a mulher que considera sua segunda mãe. Depois de investir o dinheiro, a jornalista dobrou o valor para realizar esse sonho e comprou um imóvel localizado na Rocinha, no Rio de Janeiro, uma escolha feita pela própria Carmelita.

“Eu a deixei livre para escolher a casa onde ela queria morar, do jeito que ela queria. Foi feita a escolha dela e estou muito, muito feliz! Obrigada, Domingão, vocês foram um instrumento que Deus colocou na minha vida para poder realizar não só os meus sonhos como o de minha família, como o de Carmelita e o do filho dela”, disse.

Além disso, Jullie explicou que a promessa demorou a ser cumprida porque sua mãe de consideração levou tempo para escolher, com calma, o local ideal para morar e o imóvel perfeito. Enquanto isso, o dinheiro do prêmio estava investido e ela conseguiu comprar a casa apenas com os rendimentos.

Por fim, a jornalista contou que segue focada em aumentar seus bens: “Além dos investimentos, tenho hoje meu apartamento, um terreno e uma casa no interior de Pernambuco (essa já tenho), tenho uma cartela de investimentos diversos e isso me permitiu aumentar meu patrimônio”, concluiu.