Veja como ficará o Viaduto da Corrente, que teve projeto aprovado nesta terça-feira

O Governo do Acre alcançou um marco significativo nesta terça-feira (7) com a aprovação do projeto para a construção do Viaduto da Corrente, em Rio Branco. A obra, muito aguardada pelos moradores, visa solucionar problemas crônicos de congestionamento na interseção das rodovias BR-364 e AC-40, uma das áreas de maior fluxo viário da capital.

Com investimento total de R$ 35 milhões, dos quais R$ 25 milhões são provenientes de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar, a obra será executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre). O projeto também inclui vias de acesso laterais e a ampliação da ciclovia da Via Chico Mendes, promovendo maior segurança e alternativas de mobilidade urbana.

Segundo Sula Ximenes, presidente do Deracre, a expectativa é que a construção seja iniciada durante o verão de 2025, após a conclusão do processo licitatório. “Com o projeto aprovado, enviamos hoje para licitação, dando mais um passo importante para a realização dessa obra, que beneficiará diretamente a população de Rio Branco”, afirmou Ximenes.

O Viaduto da Corrente é projetado para substituir a rotatória atual, que frequentemente gera congestionamentos severos em horários de pico devido ao alto volume de tráfego de veículos leves e pesados. A obra promete melhorar significativamente a fluidez do trânsito, reduzindo o tempo de deslocamento e aumentando a segurança viária na região.

Além de atender às demandas por infraestrutura, o projeto contempla a construção de alças de acesso laterais que facilitarão o fluxo de entrada e saída para os bairros adjacentes, promovendo integração urbana e contribuindo para a qualidade de vida dos moradores.

