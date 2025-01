Viagens, carros e mais: o que dá para comprar com o preço do novo celular da Samsung?

A Samsung divulgou na última quarta-feira, 22, o lançamento dos aparelhos Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ e Galaxy S25. Com entregas previstas a partir de 17 de fevereiro, a linha conta com preços que variam de R$ 6.999, na versão mais modesta, até R$ 14.999.

Para alguns usuários, os valores assustam. Mas, afinal, o que é possível comprar com os quase R$ 15 mil da versão mais robusta do smartphone? É isso que o Terra foi descobrir.

Viagens

Para quem gosta de tirar um tempo longe da rotina, há algumas opções de viagens a serem feitas com o valor do Galaxy S25 Ultra de 1 TB. Em uma busca rápida em um site de turismo, um pacote de 10 dias em Porto de Galinhas (PE) sai por cerca de R$ 2 mil.

Também é possível ir para Salvador (BA) em um pacote de oito dias por R$ 1.177. Ainda no Nordeste, oito dias em Recife (PE) custam a partir de R$ 1.479. Todos os pacotes contam com passagem saindo de São Paulo (SP) e hospedagem.

Além dos destinos nacionais, o valor da versão mais completa do Galaxy S25 Ultra pode garantir uma viagem para fora do Brasil. No mesmo site, pacotes com hospedagem de 11 dias em Orlando, nos Estados Unidos, e passagem aérea saindo de São Paulo saem a partir de R$ 2.959.

Carros

Quem quiser um meio de locomoção também consegue encontrar alguns modelos de carros usados por menos de R$ 14.999. Em um site especializado, um Volkswagen Gol versão 2005 custa R$ 12 mil.

Também há opções como um Chevrolet Celta de 2005 por R$ 12 mil e um Fiat Uno de 2008 por R$ 14 mil, além de outros diversos modelos.

Motos

Ainda para locomoção, o comprador pode optar por motos. No site da Honda, é possível encontrar os modelos Pop 110i ES, Biz 125 e Elite 125 por, respectivamente, R$ 9.880, R$ 12.600 e R$ 13.610.

Para equipar a casa

Com o celular em mãos, o usuário pode acessar diversas possibilidades. Mas, se preferir, é possível equipar a casa com alguns eletrônicos. Uma Smart TV 75” Samsung, por exemplo, é encontrada por valores a partir de R$ 5.3999.

A diversão também pode ser garantida com um video-game. Em uma busca por alguns sites, o Playstation 5 sai por a partir de R$ 3.519.

Galaxy S25

128 GB: R$ 6.999

256 GB:R$ 7.499

512 GB: R$ 8.499

Galaxy S25+:

256 GB: R$ 8.499

512 GB: R$ 9.499

Galaxy S25 Ultra

256 GB: R$ 11.999

512 GB: R$ 12.999

1 TB: R$ 14.999

Valores à parte, o destaque do lançamento fica por conta da introdução de agentes de AI multimodais. Com a novidade, a multinacional sul-coreana espera transformar a maneira como as pessoas interagem com smartphones e com o mundo.