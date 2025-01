O kitesurfista Bruno Lobo viralizou nas redes sociais no último fim de semana ao protagonizar uma cena heroica no mar de São Luís, no Maranhão. Enquanto testava um novo equipamento na água, o atleta avistou uma jovem se afogando e não pensou em prestar socorro prontamente. O ato rendeu ao atleta a maior honraria do Corpo de Bombeiros do Maranhão – a Medalha Alferes Moraes Souto. A insígnia foi entregue nesta terça-feira (14/1).

Maria Eduarda já estava cansada de lutar contra as ondas e correntezas na praia do Olho d’Água, mas o atleta que representou o Brasil nas Olimpíadas de Paris-2024 a ajudou a voltar para a orla. O resgate foi gravado pelo próprio kitesurfista, na última sexta-feira (10/1). Veja como foi o resgate “Além de ser um atleta que nos orgulha muito, que nos representa a nível nacional e a nível internacional, também é uma pessoa que foi colocada por Deus naquele momento para dar a mão à Maria Eduarda, que tanto precisava” afirma o político Carlos Brandão, governador do Maranhão, na entrega da medalha. A jovem Maria Eduarda, que foi retirada da água por Bruno, também esteve presente na entrega da honraria. Ela voltou a agradecer o atleta por ter salvo sua vida. “Com certeza o maior troféu da minha vida, usar o esporte para salvar uma vida! Muito feliz de ver a Maria Eduarda bem e com saúde”, destacou o kitesurfista em publicação realizada em seu perfil pessoal no Instagram.