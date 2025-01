Vídeo: banhistas flagram crocodilo “fingindo” ser humano se afogando

Em vídeo viral, crocodilos surpreenderam banhistas em uma ilha na Indonésia por parecerem “fingir” ser uma pessoa se afogando no mar — para os moradores, com a intenção predatória de atrair possíveis presas. O caso ocorreu no Rio Barito, em Bornéu, criando teorias entre locais e internautas de que o animal pudesse estar se movimentando propositalmente daquela forma.

No vídeo, o crocodilo de água salgada é visto nadando de costas dentro da água, com as mãos levantadas para a superfície. O corpo do animal segue coberto, fazendo com que, a distância, as patas suspensas no ar se assemelhassem a mãos humanas (o que poderia parecer com alguém se afogando).

Os moradores locais interpretaram que aquela seria uma forma do réptil “atrair” pessoas para dentro da água. A teoria é que o crocodilo havia aprendido aquele comportamento por observação de afogamentos anteriores, passando a reproduzi-lo.

O vídeo do momento postando no Instagram acumulou mais de 50 milhões de visualizações. Entretanto, a conta que postou a sequência se tornou privada após a viralização da cena. Os usuários, porém, resgataram a filmagem e publicaram no TikTok.

Confira o vídeo: