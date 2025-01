Vídeo: comandante da PM de Rondônia promete combate feroz ao crime após assassinato de Cabo

Em um vídeo veiculado nas redes sociais, o comandante da Polícia Militar de Rondônia, Coronel Regis Braguin, se dirigiu à população com uma mensagem de firmeza e compromisso no combate à criminalidade. A declaração ocorre em um momento crítico para a segurança pública no estado, após o brutal assassinato do cabo da PM na noite deste domingo, 12 de janeiro, no condomínio Orgulho do Madeira, em Porto Velho.

O Coronel Braguin ressaltou que todas as forças de segurança do estado estão unidas e empenhadas em capturar os responsáveis pelo crime que chocou a comunidade. Em sua fala, ele enfatizou a determinação das autoridades em não apenas solucionar o caso, mas também em desmantelar redes criminosas que ameaçam a tranquilidade dos cidadãos.

“A morte de um policial é uma perda irreparável para a nossa corporação e para a sociedade. Estamos mobilizando todas as nossas equipes para que os responsáveis sejam localizados e punidos. Não vamos descansar até que a justiça seja feita”, afirmou o comandante.

O assassinato do cabo da PM gerou uma onda de indignação entre os moradores e colegas de farda. A brutalidade do crime — onde o policial foi atingido por seis tiros na região do rosto e nuca — destaca a crescente insegurança enfrentada pela população local e pelos próprios agentes de segurança.

Braguin também fez um apelo à comunidade para que colabore com informações que possam auxiliar nas investigações. “É fundamental que todos estejam juntos nessa luta. Se você tem qualquer informação sobre o crime ou sobre os suspeitos, não hesite em entrar em contato com as autoridades. Juntos, podemos fazer a diferença”, concluiu.

As forças policiais estão intensificando as operações na área em busca dos criminosos e reforçando a presença nas ruas para garantir a segurança da população. A expectativa é que medidas adicionais sejam anunciadas nas próximas horas, visando restaurar a confiança da comunidade nas instituições de segurança.

A declaração do Coronel Regis Braguin reflete não apenas um compromisso institucional, mas também uma demonstração clara de que as forças de segurança não tolerarão ataques contra seus membros e estão dispostas a agir com rigor para enfrentar o desafio da criminalidade em Rondônia.