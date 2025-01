Vídeo de Nikolas Ferreira sobre o Pix tira o sono do governo Lula

A repercussão do vídeo produzido pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), no qual o parlamentar diz “não duvidar que o Pix venha a ser taxado” pelo governo federal, preocupou integrantes do Palácio do Planalto.

Auxiliares do presidente Lula se incomodam com o fato de o vídeo ter viralizado nas redes sociais antes que o governo conseguisse colocar no ar a sua campanha que nega qualquer taxação do Pix.

Conforme o Metrópoles mostrou, a publicação de Nikolas viralizou nas redes sociais na terça-feira (14/1). O nome do deputado foi um dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) na manhã desta quarta-feira (15/1).