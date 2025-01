VÍDEO: jovem é agredido a tapas e chutes por seguranças durante festa de réveillon no Acre

Um jovem de identidade não revelada foi agredido a tapas e chutes por agentes que faziam a segurança privada de um dos camarotes do Réveillon da Família, na Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, na última quarta-feira (1).

Um vídeo que foi divulgado pelo site Juruá em Tempo mostra pelo menos quatro agentes espancando o rapaz. VEJA:

“Segundo informações de amigos, enquanto conversava com a sua esposa, a vítima, sem querer, derrubou outro homem que passava pelo local, bêbado. Após isso, enquanto ele tentava levantar o homem e lhe pedir desculpas, os seguranças teriam começado a agredi-lo usando cassetetes, tapas e chutes”, diz a reportagem, que apurou o caso.

O site tentou contato com a empresa de segurança, mas não obteve respostas até o fechamento da matéria.