Vídeo mostra ponte do Rio Caeté em Sena Madureira liberada para tráfego de veículos

Um vídeo enviado com exclusividade para o ContilNet no final da tarde deste sábado (25), mostra veículos trafegando livremente na Ponte do Rio Caeté, em Sena Madureira, na BR-364.

O local havia sido interditado devido a problemas estruturais. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) havia disponibilizado uma balsa para a travessia no local dias atrás.

Em razão da demanda de automóveis, uma fila quilométrica de veículos vinha se acumulando nesses primeiros dois dias de interdição – que ocorreu na última sexta-feira (24).

Até o momento o Dnit não emitiu nota para informar sobre a liberação da ponte. Na última sexta-feira (24), uma tragédia ocorreu no local, com um acidente entre a balsa e uma embarcação, que resultou na morte de uma pessoa.