Vídeo: PM dá voadora em motociclista que ‘cortava giro’

Um policial foi flagrado dando uma “voadora” em um motociclista que provocou o militar. Nas imagens, gravadas em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo, é possível observar que o homem está sem capacete e provoca o agente “cortando giro”. O militar, em seguida, dá uma “voadora” no piloto, que cai da moto. Em seguida, o homem consegue se levantar, mas é golpeado com um chute na barriga por outro policial, e cai novamente.

A cena foi gravada em frente a uma farmácia na noite de Natal (24) e viralizou nesta semana.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que a “abordagem não condiz com os protocolos da Polícia Militar do Estado” e que as imagens serão analisadas para identificação e aplicação de medidas aos policiais. “A instituição não compactua com desvios de conduta. A Corregedoria da PM também está à disposição para receber e investigar todas as denúncias”, afirma a nota.

ASSISTA: