Vídeo: rapper dispara arma sem querer durante entrevista ao vivo

Tudo corria bem durante entrevista ao vivo em um podcast, mas o inimaginável aconteceu. O rapper estadunidense 2 Low esteve no One on One with Mike D, quando ele disparou acidentalmente em seu bolso com a arma de fogo e assustou todas as pessoas no estúdio.

O vídeo mostra o momento em que o cantor está sentado na cadeira, coloca a mão em seu bolso e faz atirar. Além do alto estrondo, que toma conta da entrevista, é possível ver o clarão da bala. “Quem atirou em quem?”, questionou Mike D, sem entender o que havia acontecido. Apesar da situação, a entrevista voltou ao normal pouco depois. Apesar de levar um susto, 2 low não foi atingido. Questionado se ele estava bem, o rapper brincou: “Espero”, disse. Já o apresentador, após o programa, confirmou que o tiro não pegou em ninguém. “Todos ficaram bem”, completou. Confira o vídeo.