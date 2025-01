Na sequência que bombou, os pais de primeira viagem estão prestes a utilizar um canhão de confete para revelar do gênero do bebê. Estourado, as tiras finas do papel cor-de-rosa tomam conta do espaço, deixando claro o gênero feminino da criança. Antes que a gestante pudesse comemorar junto ao seu esposo, a sogra intervém entre os dois, “pulando” em cima do filho.

O rapaz cambaleou para trás, caindo sob o sofá, enquanto a grávida se afastava dos dois, sem graça. A grávida se distanciou e ficou calada na cozinha, causando preocupação entre os convidados. O evento, que deveria ser destinado à revelação de gênero da criança, ficou carregado de tensão, até que a nora foi tirar satisfação com a sogra.

A gestante, então, diz que não achou certo a atitude da avó britânica. “Você roubou completamente o nosso momento. Esse é nosso bebê”, confronta a grávida. Inconformada, a sogra se defende dizendo que ela foi tomada pela animação de que o casal terá uma filha.

Ainda irritada, a nora sustenta seu argumento. “Você sequer permitiu que ele me abraçasse. Eu sou a esposa dele, e você não permitiu que eu o abraçasse”, reclama.

A sogra continuou tentando defender sua atitude, afirmando que o casal se abraça todos os dias, e questionando qual o problema dela ter abraçado o filho no momento da descoberta. Os ânimos ficam ainda mais exaltados quando a sogra decide questionar a capacidade crítica da nota. “Escute, eu acho que você está um tanto hormonal. Você não deseja deitar um pouco?”, ironiza.

Imediatamente, os demais convidados passam a falar ao mesmo tempo, opinando sobre a situação, o que deixa a britânica ainda mais irritada. “Por que está todo mundo me encarando e me atacando?”, questiona a avó.

Confira ao vídeo:

A publicação alcançou mais de 52 milhões de visualizações, com cerca de 60 mil comentários. Os internautas criticaram a atitude da sogra e do esposo. “O fato de ela ter que abordar sobre a situação significa que a sogra faz isso o tempo todo! O cara não oferece suporte para esposa”, detonou uma usuária.