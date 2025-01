Viih Tube mostra momento fofo de Lua e Ravi: “Enchi meu olho de lágrima”

A influenciadora Viih Tube, 24, usou as redes sociais, nesta terça-feira (21), para mostrar momentos fofos entre os dois filhos, a pequena Lua, 1, e Ravi, 2 meses.

“Mamãe fazendo drenagem aqui no spa embaixo e eles na farra no quarto […] Gente, parece um bebê de quatro meses já (risos) enorme”, escreveu Viih nos Stories, mostrando os pequenos juntos.

Em outro Story, a influenciadora mostrou Ravi saudável, e escreveu: “Enchi meu olho de lágrima vendo ele tão feliz, com tanta saúde, tão guerreiro! Obrigada, meu Deus!”.

O caçula, que nasceu em 11 de novembro, foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 25 do mesmo mês, quando deu entrada na unidade com quadro de enterocolite.

A alta médica aconteceu em 14 de dezembro e, desde então, a influenciadora vem compartilhando as atualizações em seu quadro clínico.