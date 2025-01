Vizinhos acusam Príncipe Harry e Meghan Markle de acabar com o sossego de cidade da Califórnia

O Príncipe Harry e Meghan Markle afirmam ter se mudado para Montecito, cidade cheia de ricos e famosos ao norte de Los Angeles, em 2020, em busca de mais tranquilidade e para fugir do assédio da imprensa. No entanto, os vizinhos do casal reclamaram à revista americana Vanity Fair que o Duque e a Duquesa de Sussex acabaram com a paz de Montecito, elevaram os preços dos imóveis e vem atraindo curiosos à região.