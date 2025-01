Volta às aulas: material escolar na Loja Shopping do Lar está com desconto especial; confira

A loja Shopping do Lar, localizada no centro de Rio Branco, iniciou recentemente uma super promoção para quem deseja economizar nas voltas às aulas, com material escolar com 15% de desconto.

Os produtos da área contam com uma vasta oferta, que vão desde cadernos, lápis, canetas, tesouras, mochilas, apontadores e muitos outros itens exclusivos.

Além disso, a loja está com queima de estoque e oferta para os clientes com desconto de 40% em todos os outros produtos, sendo uma oportunidade para quem deseja garantir itens de ótima qualidade com preços baixinhos.

O Shoping do Lar fica localizado na Rua Marechal Deodoro, número 244, Centro. Para mais informações, é possível entrar em contato com o número 68 2102‑6517.