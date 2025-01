“Vou fazer de tudo para ter o MDB do meu lado”, diz Petecão sobre disputa por reeleição em 2026

Quem apareceu no encontro que aclamou Vagner Sales como presidente da executiva estadual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), nesta sexta-feira (17), na sede do partido, foi o senador Sérgio Petecão (PSD).

Em entrevista ao ContilNet, o senador parabenizou Vagner por ser conduzido ao cargo e declarou que será candidato à reeleição em 2026, contando com o apoio do MDB.

“Quero aqui parabenizar o Vagner. O MDB é uma extensão da casa do PSD e temos uma relação muito boa. No Acre, respiramos política e já está todo mundo pensando em 2026. É sempre bom estar aqui com o MDB, porque sempre estivemos juntos”, afirmou Petecão.

“Em 2026, não é segredo nenhum que serei candidato à reeleição. É lógico que vou buscar ajuda do MDB e isso não é segredo para ninguém. É um processo natural. O MDB tem as suas candidaturas, e eu sou do PSD, mas vou fazer de tudo para ter o MDB do meu lado”, finalizou.