Zuckerberg é acusado de permitir que Meta violasse direitos autorais para treinar IA

A disputa envolve nomes como o da comediante Sarah Silverman, roteirista do “The Sarah Silverman Program”, e de Ta-Nehisi Coates, escritor da obra “Entre o Mundo e Eu”. Eles alegam que Zuckerberg liberou a utilização de material literário do LibGen, uma plataforma pirata de livros, para treinar o modelo Llama.

Acontece que a LibGen não tem direito sobre as obras disponíveis. A plataforma também já foi processada e multada em dezenas de milhões de dólares por violar os direitos autorais. Mas o portal se descreve como um “agregador de links” – sem hospedar diretamente o conteúdo, apenas fornecendo links que levam os usuários às páginas onde os arquivos são baixados.

O processo movido pelos autores de best-sellers cita ainda que funcionários da Meta se referiram ao LibGen como um “conjunto de dados que sabemos ser pirateado”, alertando que seu uso poderia “minar a posição de negociação (da Meta) com os reguladores”. Ainda assim, o processo menciona a existência de um documento no qual há ordem direta de executivos para o uso de dados da plataforma no treinamento da IA.