Banca organizadora do CNU errou ao divulgar adiamento do resultado

A banca responsável pelo Concurso Público Nacional Unificado (CNU), Fundação Cesgranrio, errou nesta terça-feira (4/2) ao informar que a divulgação do resultado do certame seria adiada, após acordo judicial firmado com o Ministério Público Federal (MPF).

Ao consultarem o site do concurso nesta manhã, os candidatos se deparavam com uma mensagem publicada por meio de uma pop-up que dizia o seguinte: “Informamos que, em razão de acordo firmado com o MPF na esfera judicial, a divulgação do resultado final foi adiada. Acesse o novo edital de retificação e o novo cronograma.”

Veja:

Os resultados do certame, no entanto, foram divulgados às 10h desta terça e já estão disponíveis para consulta. Logo após a falha da banca, a assessoria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou que houve “um default no sistema da Cesgranrio”.

A alegação é de que havia uma pop-up antiga ativada no site e que, por isso, ela apareceu como mensagem aos candidatos. Segundo o MGI, a fundação agiu rapidamente e a informação errada foi retirada do ar. “Afirmamos que o resultado está correto, mantido e publicado”, informa a banca.

Resultado do “Enem dos Concursos”

O CNU, que ficou conhecido como “Enem dos Concursos”, ofereceu 6.640 vagas em 21 órgãos e entidades do governo federal. Quase 1 milhão de candidatos concorreram aos cargos disponíveis.

Os resultados definitivos divulgados nesta terça são referentes aos cargos de nível intermediário (bloco 8 do certame). Eles já estão disponíveis na Área do Candidato, no site da Cesgranrio. Para consultá-los, clique aqui.

A banca divulgou, ainda, as primeiras listas provisórias de classificação dos blocos 1 a 7 do concurso, ou seja, dos cargos de nível superior. O resultado definitivo dessa categoria, no entanto, só será divulgado no dia 28 de fevereiro.