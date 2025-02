Os vereadores da Câmara Municipal de Rio Branco definiram, na tarde desta quarta-feira (5), a composição das 13 comissões permanentes da Casa, com a escolha dos membros titulares e suplentes.

Com a definição dos integrantes, os parlamentares ainda precisarão eleger, nos próximos dias, os presidentes de cada comissão. Entre as mais estratégicas estão a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação (COFT), que ficaram sem representantes do União Brasil e do PL, partidos ligados à prefeitura.

Confira as comissões na íntegra abaixo:

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final (CCJ)

Titulares:

Aiache

Samir Bestene

André Kamai

Zé Lopes

Bruno Moraes

Suplente:

Neném Almeida

Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação (COFT)

Titulares:

Márcio Mustafá

Neném Almeida

Fábio Araújo

Bruno Moraes

Elzinha Mendonça

Suplentes:

Samir Bestene

André Kamai

Comissão de Urbanismo, Infraestrutura e Transporte (CUIT)

Titulares:

Bruno Moraes

Samir Bestene

Eber Machado

Mateus Paiva

Márcio Mustafá

Suplentes:

Lucilene Vale

Neném Almeida

Comissão de Educação, Cultura e Desporto (CEDU)

Titulares:

Elzinha Mendonça

Lucilene Valer

André Kamai

Mateus Paiva

Zé Lopes

Suplentes:

Neném Almeida

Eber Machado

Comissão de Saúde e Assistência Social (CSAS)

Titulares:

Lucilene Vale

Aiache

Neném Almeida

João Paulo

Bruno Moraes

Suplentes:

Eber Machado

Elzinha Mendonça

Comissão de Meio Ambiente (CMA)

Titulares:

Lucilene Vale

Eber Machado

Moacir Jr.

André Kamai

Bruno Moraes

Suplentes:

Valer

Samir Bestene

Comissão de Direitos Humanos (CDH)

Titulares:

Elzinha Mendonça

Eber Machado

Zé Lopes

André Kamai

Bruno Moraes

Suplentes:

João Paulo

Lucilene Vale

Comissão de Esporte

Titulares:

Samir Bestene

Neném Almeida

Márcio Mustafá

André Kamai

Bruno Moraes

Suplentes:

Eber Machado

Aiache

Comissão de Legislação Participativa (CLP)

Titulares:

Aiache

Lucilene Vale

Eber Machado

André Kamai

João Paulo

Suplentes:

Neném Almeida

Bruno Moraes

Comissão de Cultura

Titulares:

Samir Bestene

Elzinha Mendonça

Lucilene Vale

André Kamai

Fábio Araújo

Suplentes:

Neném Almeida

Bruno Moraes

Comissão de Fiscalização e Controle

Titulares:

Bruno Moraes

Elzinha Mendonça

Eber Machado

André Kamai

Fábio Araújo

Suplentes:

Neném Almeida

Samir Bestene

Comissão de Defesa da Mulher

Titulares:

Elzinha Mendonça

Samir Bestene

André Kamai

Lucilene Vale

Eber Machado

Suplentes:

João Paulo

Aiache

Comissão de Ética

Titulares:

Elzinha Mendonça

Samir Bestene

Fábio Araújo

Moacir Jr.

Neném Almeida

Suplentes:

João Paulo

Márcio Mustafá