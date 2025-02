“Enem dos Concursos”: resultados do CNU estão disponíveis; confira

Os resultados para os candidatos que concorreram aos cargos de nível intermediário (Bloco 8) do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), o “Enem dos Concursos”, já estão disponíveis na área do candidato, disponibilizada pela Fundação Cesgranrio.

Nesta terça-feira (4/2), também foram divulgadas a primeira lista de classificação dos candidatos dos blocos 1 ao 7 e a primeira lista de convocação para os cargos que possuem cursos de formação

A lista definitiva dos candidatos aprovados nos blocos 1 ao 7, que não precisam de cursos de formação, e a lista final de convocados para matrícula nos cursos de formação serão publicadas no dia 28 de fevereiro.

Como ver o resultado?

Acesse a área do candidato. Lá serão divulgadas 173 listas, com a classificação por cargo, de todos os blocos. As listas de convocação para cada um dos cargos que terão curso de formação também estão no site.

Estão disponíveis as notas das provas objetiva e discursiva, a nota na avaliação de título, o resultado de bancas (PCD, Heteroidentificação, Indígena), a nota final ponderada e a classificação em cada cargo.

Também pode ser conferido se o candidato foi aprovado em vagas imediatas, em lista de espera ou cadastro reserva, assim como se o candidato foi convocado para curso de formação ou eliminado.

Os candidatos também podem consultar os resultados individuais para cada um dos cargos em que se inscreveu. Porém, cada participante só aparecerá como aprovado em um cargo, apesar de poder estar em diversas listas de espera dos cargos de sua preferência.

Os resultados do CNU serão publicados em oito editais no Diário Oficial da União, em edição extra, na parte da tarde.

Fui convocado para curso de formação. E agora?

Caso o participante tenha sido convocado para o curso de formação, ele deve acessar a página do CNU e verificar a convocação na sua área do candidato entre os dias 4 e 5 de fevereiro.

A confirmação de presença no curso de formação é obrigatória.

A participação só será confirmada depois que o candidato responder “sim” à convocação.

O candidato deve, ainda, efetivar sua matrícula junto às instituições que realizarão os cursos de formação.

MPF pediu suspensão do resultado do CNU

Na última sexta-feira (31/1), o Ministério Público Federal (MPF) recomendou à Fundação Cesgranrio e ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), responsáveis pelo CNU, a suspensão da divulgação dos resultados finais do certame até que as reclamações de candidatos sobre o cumprimento de regras relativas às cotas raciais fossem resolvidas.

De acordo com a avaliação do MPF, podem haver violações aos princípios constitucionais e legais que compromotem a lisura do concurso, a igualdade de tratamento entre os candidatos e o cumprimento da legislação que trata das cotas raciais.

Entre as irregularidades apontadas pelo MPF no processo de heteroidentificação do CNU estão a falta de motivação nas decisões de não enquadramento dos candidatos nas cotas raciais, contrariedade aos parâmetros de heteroidentificação e inadequação do espaço para recurso.

O órgão deu um prazo de 5 dias para que o MGI e a Cesgranrio apresentassem um relatório detalhado sobre as medidas tomadas para atender às recomendações. Caso as recomendações não sejam acatadas, o MPF poderá ajuizar uma ação civil pública com pedidos de anulação.

O Metrópoles entrou em contato com o MGI e questionou sobre a divulgação dos resultados do certame após a recomendação do MPF e se o relatório solictado pelo órgão já foi enviado.

O MGI afirma que trabalha em manutenção do calendário do CNU ao mesmo tempo em que conversa com o MPF.