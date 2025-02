Filho de Michael Jordan é preso por dirigir bêbado e com cocaína

Marcus Jordan, filho do ex-jogador de basquete Michael Jordan, lenda da NBA, foi preso, nessa segunda-feira (3/2), nos Estados Unidos. Jordan foi acusado de dirigir alcoolizado, posse de cocaína e resistir à prisão.

Ele foi levado para a cadeia do Condado de Orange, em Orlando, na Flórida. As informações são do portal TMZ.

Marcus é uma figura polêmica. Além de ser filho de um dos maiores atletas da história do esporte, Jordan é conhecido por seu relacionamento anterior com Larsa Pippen, integrante do reality show Real Housewives of Miami. Larsa é ex-esposa de Scottie Pippen, ex-jogador do Chicago Bulls.

O ex-atleta tem uma relação controversa com Michael Jordan.