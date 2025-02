Flamengo amassa o Botafogo e manda recado para rivais com título da Supercopa

Pressionado desde o apito inicial, o Botafogo só chegou perto do gol de Rossi quase aos 30 do primeiro tempo. Os primeiros 45 minutos foram marcados por muita movimentação do trio de ataque junto a Gerson – com destaque ao lado direito de Wesley. O capitão foi um maestro: todas as jogadas passavam por ele.

Ambiente controlado

O Flamengo voltou sem mudanças e manteve a alta rotação nos minutos iniciais. Logo aos três minutos, Michael aproveitou saída de bola errada da defesa do Botafogo para disparar em direção ao gol e tocar para Plata, que dominou e acabou parando em grande defesa de John.

No segundo jogo do ano dos titulares, era natural que o Flamengo não conseguisse sustentar a atuação do primeiro tempo. Mas isso não quer dizer que foi mal na segunda etapa. Só usou de uma estratégia: deixou a bola mais tempo com o Botafogo. E quis o destino que o adversário estivesse em um dia bem longe daquele futebol que conquistou a América.

Artur e De La Cruz em ação em Botafogo x Flamengo — Foto: Vitor Silva/Botafogo

Aos 25 minutos, Filipe Luís mexeu pela primeira vez colocando Arrascaeta no lugar de Plata. Foi a partir disso que o Flamengo recuperou a posse de bola e voltou a marcar presença no ataque até o fim da partida. Filipe Luís promoveu mais duas mudanças: Luiz Araújo e Juninho entraram nos lugares de Michael e Bruno Henrique, respectivamente.

E Luiz Araújo precisou de poucos minutos em campo para marcar o terceiro e garantir o título para o Flamengo: o atacante deu o bote em Lucas Halter, ficou com a bola e tocou por cobertura de John. A partir daí, os gritos de “olé” vindos da torcida rubro-negra dominaram o Mangueirão.