Joelma lança nova versão de Voando pro Pará para a Supercopa Rei; assista

A cantora Joelma, em parceria com a TV Globo, por meio do Globo Esporte, lançou uma nova versão do hit “Voando pro Pará”, adaptando a música para o jogo da Supercopa Rei, que ocorre neste domingo (02), no Mangueirão, em Belém.

Joelma fará a abertura da Supercopa Rei com um show inédito, chamado “Joelma Bowl”.

Serão aproximadamente seis músicas apresentadas em um palco 360°, encerrando com o hit “Voando pro Pará”, além de outras surpresas. A apresentação e o jogo serão transmitidos na TV Globo, a partir das 15h10.