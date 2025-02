Número de cães nas ruas de Rio Branco cresce: “Doentes e com fome”, diz empresário

Recentemente, vídeos e fotos enviados ao ContilNet revelaram uma preocupante situação no posto Tropical, em Rio Branco, onde vários cães passam dias e noites à espera de alimento. Os proprietários do posto, que já adotaram dois cães e um gato, expressam sua impotência diante do crescente número de animais que aparecem no local.

“Não temos como levar todos os animais para casa. O que queremos é que as autoridades tomem providências para resgatar esses animais. Muitos chegam aqui doentes e com fome”, disse o empresário Said Farrath, que vem comprando alimento para não ver os animais morrerem de fome.

Há alguns anos, um veículo conhecido como Carrocinha era responsável por recolher animais abandonados nas ruas de Rio Branco, e até em algumas cidades do interior. A falta deste serviço gera preocupação entre os moradores. Um frentista, que preferiu não ser identificado, comentou: “Não sei se hoje ainda existe esse veículo, mas as autoridades poderiam cuidar mais dessa população de cães abandonados. Os políticos deveriam fazer leis para ajudar nessa questão.”

Embora o manejo de animais de rua seja responsabilidade dos municípios, a realidade é que poucos têm legislação adequada para lidar com o problema. A necessidade de uma abordagem mais eficaz e humanitária para a situação dos animais abandonados em Rio Branco se torna cada vez mais urgente.

A comunidade clama por soluções que possam garantir a proteção e o bem-estar dos animais, além de incentivar a adoção e a responsabilidade dos proprietários de pets. A espera por uma ação efetiva das autoridades continua, enquanto os cães que estão abandonados no posto Tropical e muitos outros animais que vivem hoje nas ruas, aguardam por um futuro melhor.

Um crime que exige leis mais rigorosas

Além da situação alarmante dos cães abandonados em Rio Branco, outro problema crucial que necessita da atenção das autoridades é o abandono de animais por seus próprios donos. Muitas pessoas deixam seus pets à própria sorte, expondo-os a condições precárias de vida, fome e doenças. Essa prática irresponsável não apenas coloca em risco a vida dos animais, mas também revela uma falta de empatia e responsabilidade por parte de seus proprietários.

Já passou da hora das autoridades tomarem medidas mais rigorosas para coibir essa prática. “Precisamos de leis que punam severamente aqueles que abandonam seus animais. Esses atos são crimes e deveriam ser tratados como tal, com penas que incluam prisão”, afirma um defensor dos direitos dos animais.

É fundamental que as autoridades considerem a implementação de legislações que não apenas punam os abandonos, mas também promovam a conscientização sobre a posse responsável de animais. Campanhas educativas podem ajudar a sensibilizar a população sobre a importância de cuidar de seus pets e as consequências do abandono.

A proteção dos animais é uma questão de justiça e dignidade. É hora de os legisladores ouvirem o clamor da sociedade e tomarem atitudes concretas para garantir um futuro mais seguro e humano para todos os animais em Rio Branco.

Veja o vídeo: