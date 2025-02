Polícia Civil do Acre e PRF recuperam caminhão roubado em operação conjunta

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Geral de Senador Guiomard, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Rondônia, recuperou um caminhão roubado durante uma operação interestadual.

O veículo, que havia sido subtraído no dia 3 de fevereiro em Senador Guiomard, foi encontrado no dia seguinte, 4 de fevereiro, na cidade de Nova Mamoré (RO), próximo a Guajará-Mirim.

As investigações iniciadas logo após o crime permitiram rastrear e localizar o caminhão em território rondoniense. A ação reforça a importância da cooperação entre as forças de segurança no combate a crimes interestaduais, possibilitando respostas rápidas e eficazes.

A Polícia Civil do Acre segue apurando as circunstâncias do roubo e trabalhando para identificar e responsabilizar os envolvidos.