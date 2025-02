Quando medos da infância viram transtornos de ansiedade? Saiba identificar

Podem ter sido monstros embaixo da cama, ladrões invadindo a casa ou fantasmas espreitando na escuridão que causavam arrepios quando você era jovem.

Muitas pessoas podem se lembrar vividamente de seus medos mais perturbadores da infância, mas tendem a superar as preocupações que antes causavam noites sem dormir. Para algumas crianças e seus pais, no entanto, pode ser difícil determinar quando os medos são típicos e quando estão se desenvolvendo em fobias mais sérias ou transtornos de ansiedade.

Os medos são uma parte normal do desenvolvimento humano e servem como mecanismos de sobrevivência, ajudando a impedir que crianças e adultos se envolvam em comportamentos arriscados. Mas quando os medos se tornam debilitantes ou prejudicam o funcionamento diário, podem ser classificados como fobia ou transtorno de ansiedade, disse Thomas Ollendick, Professor Emérito Distinto de Psicologia da Virginia Tech, conhecido por seu trabalho com crianças e adolescentes.

Se os transtornos de ansiedade e fobias não forem tratados, as crianças correm o risco de desenvolver problemas psiquiátricos ou médicos adicionais, que podem acompanhá-las até a idade adulta, segundo Wendy Silverman, diretora do Programa de Transtornos de Ansiedade e Humor do Centro de Estudos da Criança de Yale, professora de psiquiatria infantil do Alfred A. Messer e professora de psicologia na Escola de Medicina de Yale.

Medos comuns em diferentes estágios de desenvolvimento

As crianças podem desenvolver fobias ou transtornos de ansiedade por várias razões, incluindo genética, experiências negativas diretas com um evento ou objeto, observação de outros ou ao ouvir informações assustadoras, disse Silverman.

Transtornos fóbicos e de ansiedade também são relativamente comuns em crianças. Até 1 em cada 3 crianças e adolescentes são afetados por esses transtornos, e essas taxas aumentaram substancialmente desde o início da pandemia de Covid-19, de acordo com “The Parents’ Guide of Psychological First Aid: Helping Children and Adolescents Cope With Predictable Life Crises”, do inglês, “O Guia dos Pais de Primeiros Socorros Psicológicos: Ajudando Crianças e Adolescentes a Lidar com Crises Previsíveis da Vida”.

Novos medos e ansiedades tendem a se desenvolver e variar à medida que crianças e adolescentes crescem e se adaptam a novos ambientes, disse Silverman.

Bebês e crianças pequenas frequentemente mostram medos de barulhos altos, pessoas desconhecidas e separação de seus pais. Quando as crianças começam a se envolver em brincadeiras mais imaginativas ao atingir a idade pré-escolar, podem desenvolver medos relacionados a fantasmas, monstros e pequenos animais.

Quando as crianças chegam à adolescência e começam a ter mais experiências no mundo real, é comum desenvolverem medos relacionados à ansiedade social, particularmente quando enfrentam o escrutínio dos outros.

Como distinguir o medo dos transtornos de ansiedade ou fobias

O primeiro passo para abordar um transtorno de ansiedade ou fobia é reconhecer sintomas que estão fora dos limites de um medo comum.

Os pais podem ter dificuldade em detectar certas ansiedades, especialmente se uma criança não apresenta sintomas clássicos — rejeição de alimentos, náusea ou recusa em sair de casa — ou tem reservas sobre compartilhar seus medos, observou Ollendick.

Para ajudar os pais a distinguir se um medo pode se desenvolver em um transtorno mais sério, especialistas como Ollendick e Silverman observam a frequência, intensidade e duração de um medo.

A frequência ajuda a determinar com que regularidade um medo está ocorrendo. Pais e filhos podem notar se o medo é algo que aparece uma vez por ano em comparação com uma luta diária.

Também é importante avaliar a intensidade de um medo, que os pais podem julgar com base em como seu filho responde quando uma situação não é tratada da maneira que eles desejam. Classificar as reações de seu filho em uma escala de um a dez pode ajudar pais e psicólogos a entender melhor a gravidade dessas situações.

Finalmente, a duração é crucial para saber quando pode ser hora de buscar apoio profissional. Os psicólogos recomendam dar algum tempo para os medos de seu filho se estabelecerem para ver se essas preocupações são mais uma fase ou um problema duradouro.

Citando a quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, Ollendick e Silverman observaram que os medos devem durar pelo menos seis meses antes de serem considerados uma fobia clinicamente significativa ou transtorno de ansiedade.

No entanto, se um medo está impedindo uma criança de se desenvolver ou funcionar adequadamente, prejudicando o funcionamento familiar ou afetando negativamente o desempenho acadêmico, é possível que o medo tenha se desenvolvido em um problema clinicamente significativo, e pode parecer irracional para os pais esperar para buscar apoio profissional, disse Silverman.

Como os pais podem fornecer suporte

Ao lidar com os medos das crianças, muitos pais instintivamente querem intervir para proteger seu sofrimento. No entanto, Silverman alerta contra essa abordagem, conhecida como proteção parental ou acomodação, que proporciona alívio temporário para a criança, mas reforça o medo em vez de ajudar a superar a raiz da preocupação.

Se os pais têm ansiedades específicas que os fazem entrar em espiral e agir de forma inadequada, é essencial admitir que podem demonstrar reações mais saudáveis, o que poderia ajudar seu filho a modelar um comportamento melhor no futuro.

Além disso, os pais devem tentar encontrar um equilíbrio entre reconhecer as preocupações de seus filhos e discutir precauções de segurança e enfatizar os possíveis danos e resultados negativos de um evento ou objeto, disse Ollendick.

Pode ser especialmente difícil lidar com os medos das crianças sobre ameaças do mundo real, como tiroteios em escolas ou desastres naturais. No entanto, Ollendick e Silverman recomendam fortemente promover um diálogo aberto para ajudar a reduzir preocupações ou sentimentos de isolamento e vergonha.

Os pais também podem compartilhar suas emoções, de maneira apropriada à idade, para mostrar que é saudável falar sobre tópicos pesados e ser vulnerável com os outros.

Em alguns casos, explicar que certos medos estão ligados a eventos de baixa probabilidade ou criar um plano pode fornecer segurança, disse Silverman.

Para aqueles que vivem em áreas costeiras mais suscetíveis a furacões, seu filho pode encontrar conforto em discutir as ações que os membros da família precisariam tomar se estivessem em perigo.

Os pais devem encorajar as crianças a enfrentar seus medos em vez de cair em comportamentos evasivos. Especialmente para os mais jovens, o reforço positivo pode ajudar as crianças a se sentirem motivadas a enfrentar seu medo. Pequenos presentes ou privilégios, como jogar um jogo ou tomar sorvete espontaneamente, devem ser oferecidos o mais rápido possível após as crianças terem se envolvido em tal comportamento para aumentar sua confiança, segundo Silverman.

Procurando ajuda profissional

Se as ansiedades do seu filho persistirem além de seis meses, apesar de seus esforços em casa, é vital que os pais procurem ajuda de profissionais qualificados, disse Silverman.

Ao buscar apoio profissional, crianças mais jovens podem ter dificuldade para reconhecer e articular suas emoções. Os pais podem fornecer insights úteis aos psicólogos, rastreando comportamentos e coletando feedback de professores ou outros cuidadores, disse Ollendick.

Silverman acrescentou que a terapia cognitivo-comportamental, particularmente a terapia de exposição, provou ser altamente eficaz no tratamento de ansiedade e fobias.

A terapia de exposição introduz gradualmente o objeto ou situação temida de maneira controlada, começando pequeno e aumentando ao longo do tempo.

Se houver medo de cachorros, por exemplo, a criança pode começar olhando fotos dos animais, depois observando um através de uma janela, antes de eventualmente interagir com um cachorro pequeno e dócil, disse Silverman.

Com o tempo, você pode considerar levar seu filho a um parque para ficar perto de cachorros enquanto eles estão contidos por seus donos.